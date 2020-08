Diminuiscono i tavoli di crisi aziendali aperti al Mise ma l’autunno preoccupa per le possibili conseguenze della pandemia (Di mercoledì 19 agosto 2020) In attesa dell’impatto che la pandemia avrà anche sulle crisi aziendali, Diminuiscono le vertenze aperte al ministero dello Sviluppo Economico. Attualmente, fa sapere lo stesso ministero, sono 120, una decina in meno rispetto allo scorso autunno e 40 in meno rispetto ad un anno fa. Vertenze che comunque coinvolgono circa 170mila lavoratori. Tra le crisi risolte nell’ultimo anno, il ministero cita i casi di Pernigotti (a giugno la proprietà turca ha deciso il rilancio dello stabilimento di Novi Ligure), Treofan (la proprietà indiana Jindal investirà nello stabilimento di Terni) e Corneliani. Quest’ultima è stata salvata grazie all’ingresso nel capitale dello stesso Mise in virtù di una nuova legge per la difesa dei marchi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Più servizi ma meno indennizzi, è un possibile scenario per la Polizia Locale di Cento, che vede già muoversi il sindacato Sulpl Diccap per fare chiarezza sulla questione, vedendo aggiungersi un nuovo ...

Venerdì scorso, 7 agosto 2020, in Municipio a Verzuolo, si è riunito il secondo tavolo di confronto sulle problematiche olfattive Burgo attivato in osservanza della legge regionale 13-4554/2017. Il pr ...

