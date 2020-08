“Devo tutto a lei”. Barbara D’Urso, stavolta per lei solo lodi di cuore: “Anche di aver potuto allevare mia figlia” (Di mercoledì 19 agosto 2020) In una lunga intervista su “Novella 2000” Jessica Mazzoli ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta ad accettare la proposta di Barbara D’Urso di partecipare all’ultima edizione del Grande Fratello. Non solo. L’ex fidanzata di Morgan ha parlato anche della figlia, dei suoi progetti futuri, sia in campo professionale che in quello privato ed ovviamente anche della sua storia con uno dei cantautori e musicisti italiani più istrionici in assoluto. Fin dall’esordio in televisione grazie al talent show X-Factor, dove ha conosciuto Morgan in veste di giudice, Jessica ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatta. Adora la musica punk, il folk e l’hardcore anni ’80. Il suo sogno nel cassetto è poter fare concerti ovunque e nei confronti di Barbara D’Urso ha una ... Leggi su caffeinamagazine

