Deraglia un treno della linea Lecco-Milano: tre feriti, erano gli unici a bordo (Di mercoledì 19 agosto 2020) commenta Un treno della linea Lecco-Milano , che viaggiava in direzione Arcore , è Deragliato all'altezza della stazione ferroviaria di Carnate . La motrice è uscita dai binari, portandosi con sé ... Leggi su tgcom24.mediaset

Lecco. Secondo i primi accertamento non sarebbe stato un macchinista a spostare il convoglio: ancora da chiarire come sia stato possibile che si sia messo in movimento da solo ...Un treno è deragliato poco appena delle 12 a Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in Brianza. Nel deragliamento sono rimasti feriti 2 macchinisti, che secondo Areu, non dovrebbero essere ...