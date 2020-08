"Debito cattivo? La sinistra dica no Così cambieremo il Fisco nel 2021" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Intervista di Affaritaliani.it al viceministro dell'Economia Antonio Misiani. Il discorso di Mario Draghi al Meeting di Rimini "mi è piaciuto molto. La sua capacità di analisi e..." Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

fleinaudi : #Draghi al #meeting20 “C'è un debito buono, se usato per investimenti in infrastrutture e ricerca'. Diventa 'catti… - alexbarbera : Draghi al Meeting di Rimini cita il Dopoguerra, De Gasperi e distingue il debito buono da quello cattivo. Quello bu… - marcodimaio : “C'è un debito buono, se usato per investimenti in infrastrutture e ricerca” che è “cattivo” se finisce in sussidi… - spaziprovvisori : @gbarbacetto Secondo me il problema non è il debito, ma il colesterolo. Ce n'è uno buono e ce n'è uno cattivo. - Affaritaliani : 'Debito cattivo? La sinistra dica no Così cambieremo il Fisco nel 2021' -