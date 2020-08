Death Stranding come non lo avete mai visto prima grazie al fotografo Pete Rowbottom (Di mercoledì 19 agosto 2020) Per illustrare gli epici paesaggi visti in Death Stranding - l'epica avventura di Hideo Kojima e Kojima Productions, acclamata dalla critica e che ha definito un nuovo genere - lo studio indipendente di sviluppo di videogiochi attraverso un comunicato stampa, ha invitato il vincitore del concorso "Landscape Photographer of the Year 2018" e appassionato giocatore Pete Rowbottom a intraprendere un viaggio per esplorare e sperimentare le caratteristiche uniche della Modalità Foto prima di andare alla ricerca di simili, ostili ma bellissime scene di paesaggio da immortalare nella vita reale. Death Stranding è stato rilasciato nel 2019 su PlayStation 4 e il mese scorso ha debuttato anche su PC, pubblicato da 505 Games con feature esclusive, ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #DeathStranding come non lo avete mai visto prima. - KojiPro2015_IT : KOJIMA PRODUCTIONS collabora con il pluripremiato fotografo di paesaggi Pete Rowbottom, per creare foto di vita rea… - SnakePlays3 : ??NUEVO VIDEO?? DEATH STRANDING l PELICULA EN CASTELLANO l EPISODIO 12 - BRIDGES - lucaspartan89 : RT @MondoXbox: 343 rivela il terzo compositore di Halo Infinite: Joel Corelitz, autore di Death Stranding - SteelRevel : RT @MondoXbox: 343 rivela il terzo compositore di Halo Infinite: Joel Corelitz, autore di Death Stranding -

Ultime Notizie dalla rete : Death Stranding Death Stranding, modalità foto e vita reale ilVideogioco.com Death Stranding, il romanzo verrà tradotto in inglese (e c’è una data)

Dallo scorso 14 luglio di quest’anno, anche i giocatori PC possono godere di Death Stranding, l’ultima e incredibile avventura di Kojima Productions e del maestro Hideo Kojima, in grado di immergerci ...

Death Stranding: il fotografo Pete Rowbottom s'ispira al gioco per fare foto nella realtà

Per illustrare gli evocativi paesaggi di Death Stranding, Kojima Productions ha invitato Pete Rowbottom, vincitore del concorso “Landscape Photographer of the Year 2018” e appassionato giocatore, a in ...

Dallo scorso 14 luglio di quest’anno, anche i giocatori PC possono godere di Death Stranding, l’ultima e incredibile avventura di Kojima Productions e del maestro Hideo Kojima, in grado di immergerci ...Per illustrare gli evocativi paesaggi di Death Stranding, Kojima Productions ha invitato Pete Rowbottom, vincitore del concorso “Landscape Photographer of the Year 2018” e appassionato giocatore, a in ...