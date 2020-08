Death on the Nile, il trailer del film con Gal Gadot e Armie Hammer (Di mercoledì 19 agosto 2020) Death on the Nile si presenta con un primo trailer e un cast davvero stellare: è il capitolo successivo nella saga di Hercule Poirot di Keneth Branagh iniziata con Assassinio sull'Orient Express. Hercule Poirot torna a indagare in Death on the Nile, secondo film diretto e interpretato da Kenneth Branagh di cui è appena uscito il trailer e in cui le vicende del brillante detective ci porteranno ad assistere a un nuovo omicidio, anche questa volta corredato da un cast di primo livello. Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia Wright, Annette Bening, Rose Leslie, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey, Ali Fazal e tanti altri sono protagonisti del glamour e dei vizi di Assassinio sul Nilo, la nuova pellicola ... Leggi su movieplayer

venusarmie : Grazie Death on the Nile, un cuoricino anche a te. - venusarmie : Ha letteralmente messo una story 2 secondi fa ripostando la locandina/poster di Death on the Nile. - venusarmie : @ armiehammer muovi il tuo culo da attore e tweetta/posta/quello che vuoi qualcosa riguardo Death on the Nile, per favore. - venusarmie : Qualcosa mi dice, giusto l'intuito, che Death on the Nile sarà uno dei miei film preferiti di Armie. - venusarmie : Jacqueline De Bellefort, il mio personaggio preferito di Death on the Nile fin dall'inizio, ora interpretato da Emm… -

Ultime Notizie dalla rete : Death the DEATH THE LEVELLER - II metalitalia.com Death on the Nile, il trailer del film con Gal Gadot e Armie Hammer

Death on the Nile si presenta con un primo trailer e un cast davvero stellare: è il capitolo successivo nella saga di Hercule Poirot di Keneth Branagh iniziata con Assassinio sull'Orient Express. NOTI ...

Death on the Nile (Assassinio sul Nilo): il trailer del film con Gal Gadot

È stato rilasciato il primo trailer ufficiale del film Death on the Nile (Assassinio sul Nilo) di Kenneth Branagh e con un cast davvero stellare. È stato rilasciato il primo trailer ufficiale del film ...

Death on the Nile si presenta con un primo trailer e un cast davvero stellare: è il capitolo successivo nella saga di Hercule Poirot di Keneth Branagh iniziata con Assassinio sull'Orient Express. NOTI ...È stato rilasciato il primo trailer ufficiale del film Death on the Nile (Assassinio sul Nilo) di Kenneth Branagh e con un cast davvero stellare. È stato rilasciato il primo trailer ufficiale del film ...