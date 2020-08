Death of me: il trailer del nuovo horror del regista di Saw (Di mercoledì 19 agosto 2020) Debutterà nelle sale il prossimo 2 ottobre Death of Me, il nuovo horror di Darren Lynn Bousman, con protagonisti Maggie Q e Luke Hemsworth Darren Lynn Bousman torna nuovamente dietro la macchina da presa per raccontare un nuova storia da brividi. Il regista del secondo, terzo e quarto capitolo della saga di Saw – attualmente al lavoro su nuovo capitolo intitolato Spiral – L’eredità di Saw – debutterà con il suo nuovo film, Death of Me, il prossimo 2 ottobre. Sceneggiato dallo stesso regista insieme a Arli Margolis, James Morley III e David Tish, il film arriverà sia in Digital HD sia On Demand. Ecco il nuovo trailer appena rilasciato. Trama e trailer ... Leggi su tuttotek

Bluevanilla____ : RT @agntfisher: TRA CIRCA DUE GIORNI ESCE IL TRAILER DI DEATH ON THE NILE HYPE HYPE HYPE HYPE - 3cinematographe : #DeathOfMe: il trailer del film horror di #DarrenLynnBousman - GianniniNadia : RT @IlCineocchio: Trailer per #DeathOfMe: #MaggieQ vittima della magia nera su un'isola della #Thailandia - NerdPool_IT : È stato rilasciato il primo trailer di un nuovo film horror diretto dal regista della saga horror Saw, intitolato D… - IlCineocchio : Trailer per #DeathOfMe: #MaggieQ vittima della magia nera su un'isola della #Thailandia -