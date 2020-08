De Luca: “Incredibile superficialità alla base dei contagi causati da rientri vacanze” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Non ci sono parole per censurare comportamenti di incredibile superficialità che sono alla base dei nuovi contagi causati dai rientri da vacanze all’estero, in particolare da Malta, Grecia, Ucraina, Croazia, Spagna. La convivenza civile comporta doveri di responsabilità ineludibili, per se stessi, per le proprie famiglie e per la comunità. E’ intollerabile la totale indifferenza a questi doveri. Tanto più nel momento in cui vengono colpiti centinaia di concittadini al di sotto dei 35 anni e alla vigilia dell’apertura dell’anno scolastico”. Queste le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in merito all’aumento dei ... Leggi su anteprima24

AlvaroCicogna : @lissoni_luca @matteodallosso oh.. tutti quelli che vivonodi politica NON vogliono il taglio dei parlamentari.. inc… - luca_pane94 : @repubblica Incredibile che il principale artefice del Terrore rosso venga ricordato come personaggio pop. Non oso… - The_Huge_ : @rprat75 @luca_ninjash @Queenie_Boy Incredibile. Ero stracerto di uno sweep. - luca_catone : RT @matteosalvinimi: ?? INCREDIBILE. Il governo cambia un’altra volta idea e torna a CHIUDERE negozi e locali, mettendo a rischio migliaia… - luca_fly1 : RT @pol2187: Noi juventini riusciamo nell'impresa di sminuire 9 scudetti, dando però un'importanza incredibile a chi eventualmente vincerà… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca “Incredibile Ungheria, Orban si prende i «pieni poteri». L’opposizione: è dittatura Il Sole 24 ORE