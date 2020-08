DC FanDome: l'evento si sdoppia in due giornate, ecco il nuovo trailer (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'evento DC FanDome si svolgerà ora in due diverse giornate: 22 agosto e 12 settembre e online è stato pubblicato un nuovo trailer. L'evento DC FanDome è stato suddiviso in due appuntamenti, come conferma anche il nuovo trailer: il primo il 22 agosto - DC FanDome: Hall of Heroes, e una seconda esperienza on-demand con DC FanDome: Explore the Multiverse il 12 settembre, dove i fan potranno creare e dar vita alla propria avventura. Inoltre, ora sarà possibile teletrasportare la propria esperienza FanDome, poiché entrambi gli eventi saranno accessibili su tutte le piattaforme mobili (oltre a desktop). La scelta permetterà così ai fan di ... Leggi su movieplayer

