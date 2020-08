‘Daydreamer – Le Ali del Sogno’, le anticipazioni dal 24 al 28 agosto 2020 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Daydreamer – Le Ali del Sogno è ormai un vero e proprio fenomeno mediatico: prosegue senza sosta il successo della nuova serie turca del palinsesto pomeridiano di Canale 5 con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir nei panni di un fotografo ribelle e di una sognatrice aspirante scrittrice. Nelle ultime puntate andate in onda abbiamo assistito alla prima vera crisi della coppia formata da Can Divit e Sanem Aydin in seguito alla confessione della giovane tuttofare sul coinvolgimento nei piani ai danni del suo amato. Anche negli episodi in onda dal 24 al 28 agosto ci saranno problemi in vista per i due protagonisti e ancora una volta ci sarà lo zampino della perfida Aylin, che continuerà a tramare contro Can, screditandolo e minando il suo rapporto con la bella scrittrice. Oltre a mettere zizzania tra il fotografo e Fabbri, nuovo azionista della ... Leggi su isaechia

