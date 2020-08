DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni giovedì 20 agosto: Mevkibe e Nihat denunciano la scomparsa di Sanem (Di mercoledì 19 agosto 2020) Quarantasettesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Dopo la breve pausa di Ferragosto, lo sceneggiato è tornato a far emozionare il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Le anticipazioni del prossimo appuntamento che verrà trasmesso giovedì su Canale 5, rivelano che Can non vorrà perdonare Sanem. Di conseguenza la giovane aspirante scrittrice sarà disperata al punto di non tornare a casa. I suoi genitori saranno preoccupati e ne denunceranno la sua scomparsa. Can non vuole perdonare Sanem Le anticipazioni del 47esimo episodio di ... Leggi su kontrokultura

