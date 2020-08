David Luiz cambia idea: dopo il rinnovo con l’Arsenal pensa… al Rennes (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il futuro di David Luiz potrebbe non essere nell'Arsenal. Nonostante il recente rinnovo di contratto che lo ha visto prolungare il suo rapporto con i Gunners per altre due stagioni, il brasiliano starebbe prendendo in considerazione una nuova offerta che porterebbe in Francia, in Ligue 1.David Luiz: il Rennes lo tentacaption id="attachment 969539" align="alignnone" width="781" David Luiz (getty images)/captionSecondo quanto si apprende da A Bola che cita RMC Sport, il difensore dell'Arsenal David Luiz potrebbe tornare a giocare nel campionato francese, dove ha difeso i colori del Paris Saint-Germain in passato. Questa volta sarebbe il Rennes il club di Ligue 1 interessato al brasiliano. Il calciatore, ... Leggi su itasportpress

Lacrime sparse al Minerao, stracolmo. Delusione per i mesi avvenire. E poi le scuse di David Luiz alla nazione intera. Immagini difficili da digerire. Un’ umiliazione con connotati per nulla ...

