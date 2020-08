Dallo Spallanzani no al vaccino obbligatorio (Di mercoledì 19 agosto 2020) No al vaccino obbligatorio. Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, non ha dubbi. «Se va tutto bene in primavera avremo il vaccino contro il Covid. Lavoriamo sodo perché ciò accada», ha detto Vaia in un'intervista alla testata sudamericana "Panoramica". Quanto all'ipotesi di renderlo obbligatorio, che ha acceso una querelle politica nei giorni scorsi, «io credo che sia sbagliata - ha detto Vaia - Non è giusto obbligare le persone, ma dovremo essere noi a convincere i cittadini sulla bontà del vaccino». Leggi su iltempo

filippo898 : RT @tempoweb: Dallo Spallanzani no al vaccino obbligatorio #francescovaia #vaccino #coronavirus #covid - Andyphone : RT @tempoweb: Dallo Spallanzani no al vaccino obbligatorio #francescovaia #vaccino #coronavirus #covid - tempoweb : Dallo Spallanzani no al vaccino obbligatorio #francescovaia #vaccino #coronavirus #covid - crazybalzano : @Frank30339487 @SaluteLazio Dovrebbero essere tamponi creati dallo Spallanzani - franpiace : @ninersmessimale @Corriere Il figlio di Alemanno, quello di @peregopaola quella gente di Roma Nordi piena di soldi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dallo Spallanzani Coronavirus, focolaio club Porto Cervo: 20enne ricoverata con polmonite allo Spallanzani Il Fatto Quotidiano Dallo Spallanzani no al vaccino obbligatorio

No al vaccino obbligatorio. Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, non ha dubbi. «Se va tutto bene in primavera avremo il vaccino contro il Covid. Lavoriamo sodo perché ciò accada», ha ...

Focolaio in Sardegna, 20enne romana ricoverata con una polmonite

Una ragazza romana di 20 anni è stata ricoverata all'Istituto Spallanzani con una polmonite da coronavirus. Sarebbe collegata al focolaio in Sardegna. Nella giornata del 19 agosto una ragazza romana d ...

No al vaccino obbligatorio. Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, non ha dubbi. «Se va tutto bene in primavera avremo il vaccino contro il Covid. Lavoriamo sodo perché ciò accada», ha ...Una ragazza romana di 20 anni è stata ricoverata all'Istituto Spallanzani con una polmonite da coronavirus. Sarebbe collegata al focolaio in Sardegna. Nella giornata del 19 agosto una ragazza romana d ...