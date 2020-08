Dalla Francia, Romelu Lukaku sarebbe nel mirino del Real Madrid (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Inter si gode al momento Romelu Lukaku, ma le prestazioni del belga per forza di cose stanno attirando le attenzioni degli altri club. In questo caso parliamo del Real Madrid, che starebbe pensando ai rinforzi per la prossima stagione. Secondo i francesi di Le10Sport, tra gli obiettivi di mercato dei blancos ci sarebbe proprio il centravanti, fin qui trascinatore a suon di gol e grandi prestazione dei nerazzurri di Antonio Conte. L’attaccante belga sarebbe uno dei possibili candidati a prendere il posto del 33enne Karim Benzema, anche se i veri obiettivi dei campioni di Spagna sarebbero Mbappé e Haaland, mentre Lukaku e Sadio Mané sarebbero le alternative. Leggi su sportface

SalernoSal : Chi torna dalla Grecia deve farsi il tampone. Chi torna dalla Francia no... - fattoquotidiano : Gran Bretagna, record di sbarchi di migranti dalla Francia. Ma per “riprendersi i confini” Johnson dipende dall’Eur… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Trentamila britannici rientrano dalla #Francia prima che scattino le norme che prevedono la… - Alessia47989409 : RT @FabrizioDelpret: #COVID19 Lazio. Più 51 positivi: - 10 italiani di rientro dalla Grecia; - 8 di rientro dalla Spagna; - 3 dalla Croazi… - sportface2016 : #Inter Secondo rumors dalla Francia, Romelu #Lukaku sarebbe nel mirino del #RealMadrid: si cerca un sostituto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Francia Scuole, dubbi sul 14 settembre: “Dipenderà tutto dai contagi”. Test sui rientri dalla Francia La Stampa Approda al porto di Palermo MSC Grandiosa, la prima nave da crociera al mondo a riprendere il mare

MSC Grandiosa è la prima nave al mondo a riprendere il mare dopo lo stop forzato delle crociere. Partirà da Palermo ogni settimana fino al 16 marzo 2021. Il nuovo protocollo per la salute e la sicurez ...

Covid 19, in 24 ore 20 positivi|Grafici Nella Bat contagiato bimbo di 6 anni

una persona arrivata dalla Francia e un caso sintomatico per il quale sono in corso le indagini epidemiologiche. Il nostro Dipartimento di Prevenzione prosegue le indagini epidemiologiche per ...

MSC Grandiosa è la prima nave al mondo a riprendere il mare dopo lo stop forzato delle crociere. Partirà da Palermo ogni settimana fino al 16 marzo 2021. Il nuovo protocollo per la salute e la sicurez ...una persona arrivata dalla Francia e un caso sintomatico per il quale sono in corso le indagini epidemiologiche. Il nostro Dipartimento di Prevenzione prosegue le indagini epidemiologiche per ...