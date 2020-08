Dal Pino: «Vogliamo essere meglio di Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha rilasciato una lunga intervista al portale The Athletic per analizzare il futuro del campionato italiano Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha rilasciato una lunga intervista al portale The Athletic per analizzare il futuro del campionato italiano: «Vogliamo essere meglio di Premier, Liga, BundesLiga e Ligue 1. Vogliamo riportare la Serie A ai bei vecchi tempi, alle vecchie glorie. Auguro il meglio a Premier, Liga, BundesLiga e Ligue 1, ma Vogliamo essere meglio di loro. Il momento più bello ... Leggi su calcionews24

