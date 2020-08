Crescono le diseguaglianze. Mai tanti super ricchi in Italia. Nel nostro Paese si contano 400mila milionari. Ma senza politiche redistributive l’economia ristagna (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’ultima conferma arriva dal report annuale della società di consulenza BCG sulla ricchezza globale. Nonostante il Covid la massa monetaria continua ad aumentare nel mondo e l’Italia non fa eccezione, piazzandosi a fine 2019 al nono posto nel pianeta per quantità di ricchezza finanziaria detenuta, con 5,3 mila miliardi di dollari in mano a famiglie e imprese. Un patrimonio che nei prossimi anni si stima possa crescere ancora tra l’1 e il 3%, restando però concentrato in poche mani. Secondo lo stesso report, i Paperoni Italiani milionari sono oggi 400mila, cioè l’1% della popolazione adulta. E se si guarda al segmento degli Ultra High Net Worth, cioè gli individui che detengono un patrimonio superiore ai 100 milioni di dollari di ricchezza ... Leggi su lanotiziagiornale

