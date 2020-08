Crescendo #makemusicnotwar, dal 27 agosto al cinema (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dal 27 agosto al cinema uscirà Crescendo #makemusicnotwar. Non perdere questa occasione pertanto leggi l’articolo per capire di che si tratta. Dal 27 agosto nelle sale italiane, arriva l’atteso Crescendo #makemusicnotwar. In film di Dror Zahavi, liberamente ispirato alla storia della West-Eastern Divan Orchestra. Crescendo #makemusicnotwar è un concerto straordinario, un inno al potere della musica e alla sua capacità di creare ponti. Ponti anche dove ogni comunicazione tra le parti sembra impossibile, in un “Crescendo” di emozioni e tensioni fino all’ultimo fotogramma. Il progetto di creare un’orchestra formata da giovani ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Dal 27 agosto nelle sale italiane, distribuito da Satine Film, l’atteso ‘Crescendo #makemusicnotwar’ di Dror Zahavi sarà presentato in anteprima al Supercinema Estivo di Modena, stasera alle 21.15. Li ...

Eventi Ferragosto 2020 Modena. Concerti, teatro e stelle cadenti

Un’estate diversa, ma pur sempre estate, da godere appieno attraverso gli eventi organizzati, in occasione di Ferragosto, in tutta la provincia con le dovute precauzioni anti contagio. Per i più picc ...

