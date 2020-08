Covid, nuovi contagi a San Giorgio a Cremano: l’annuncio del sindaco (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – “In 4 giorni sono stati effettuati più di 100 tamponi con un controllo capillare del nostro territorio. Tanti cittadini si sono autodenunciati in maniera responsabile. Tra i tamponi di ieri sono stati registrati due nuovi positivi”. Queste le parole del primo cittadino di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, che nel corso della diretta video ha annunciato 2 nuovi casi di positività in città. “La prima persona, che in questo momento è asintomatica, rientrava dall’estero – continua il sindaco -. Abbiamo provveduto a tracciare i suoi contatti e l’Asl sta provvedendo ad effettuare i tamponi ai contatti più vicini, onde ... Leggi su anteprima24

