Covid in Sardegna, si spacca il fronte dei romani: «Prima i party a rischio a Ibiza, poi sono venuti a infettare noi» (Di mercoledì 19 agosto 2020) «Molti ragazzi sono stati in vacanza ad Ibiza e, tornati a Roma, presentavano degli strani sintomi. Alcuni sono rimasti in casa ma altri non solo non hanno fatto il tampone, ma sono andati in... Leggi su ilmattino

LaStampa : Dopo i contagi nelle discoteche, 470 turisti in quarantena in un resort della Maddalena. E il sistema sanitario reg… - nicola_pinna : Un dettaglio: a Olbia, vicino ai borghi del contagio, c’è una macchina che analizza 750 tamponi al giorno ma ferma.… - Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: La grande fuga dei romani dalla quarantena in Sardegna Molti dei 40 romani in vacanza in Sardegna a rischio COVID-19 han… - PillaPaladini : RT @Miti_Vigliero: La grande fuga dei romani dalla quarantena in Sardegna Molti dei 40 romani in vacanza in Sardegna a rischio COVID-19 han… - matteozenatti : Nel frattempo i giovani -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sardegna Covid, paura in Sardegna: giovani in fuga senza controlli Il Messaggero Paola Perego, suo figlio sta rischiando: l’appello della conduttrice

Il figlio di Paola Perego, Riccardo Carnevale, rischia di essere positivo al Covid, a causa di alcune serate in discoteca, dove ha fatto il dj. Paola Perego ha raccontato la vicenda di suo figlio sui ...

Coronavirus: Australia vuole rendere il vaccino obbligatorio

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Il primo ministro australiano, Scott Morriison, ha detto di volere rendere obbligatorio il vaccino contro il Covid-19, dopo che il suo governo ha firmato un accordo con la soci ...

Il figlio di Paola Perego, Riccardo Carnevale, rischia di essere positivo al Covid, a causa di alcune serate in discoteca, dove ha fatto il dj. Paola Perego ha raccontato la vicenda di suo figlio sui ...(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Il primo ministro australiano, Scott Morriison, ha detto di volere rendere obbligatorio il vaccino contro il Covid-19, dopo che il suo governo ha firmato un accordo con la soci ...