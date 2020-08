Covid, il dato Asl per il Sannio: sale a 12 il numero dei contagiati ma c’è una nuova guarigione (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCon i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore ad Airola e Apollosa sale a 12 il numero delle persone contagiate da Covid-19 nel Sannio. Di questi, soltanto tre (i casi di Torrecuso) sono ricoverati presso l’ospedale San Pio di Benevento. E proprio dal principale nosocomio beneventano arriva una buona notizia: è guarito anche il secondo paziente di San Giorgio la Molara: si tratta, evidentemente, del marito della signora già dichiarata ‘negativa’ nei giorni scorsi. Di seguito, il quadro alle 12 del 19 agosto secondo i dati pubblicati dall’Asl: L'articolo Covid, il dato Asl per il Sannio: sale a 12 il numero dei contagiati ma c’è ... Leggi su anteprima24

