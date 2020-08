Covid, guariti i coniugi di San Giorgio la Molara: la lettera di ringraziamento del figlio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio la Molara (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la lettera scritta dal figlio dei 2 anziani coniugi di San Giorgio La Molara che nel periodo a cavallo tra la fine di luglio e inizio agosto sono stati all’apice della cronaca sannita a causa della loro positività al Covid-19. “Scrivo spinto da un sincero e profondo sentimento di gratitudine nei confronti di tutto il personale ospedaliero dell’UOC di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera “SAN PIO” di Benevento. Alla fine di luglio, entrambi i miei anziani genitori hanno contratto il Covid-19. Credo sia superfluo descrivere l’impatto psicologico che tale diagnosi ha avuto su di me e tutti i miei ... Leggi su anteprima24

IsraelinItaly : L’annuncio è stato dato da Zeev Rothstein direttore del Centro medico dell’Hadassah Hospital di #Gerusalemme: tutti… - IlContiAndrea : Ha avuto successo in Israele la sperimentazione clinica contro il #Covid_19 di un farmaco composto dagli anticorpi… - NTR24 : Anziani guariti dal covid, la lettera del figlio: “Grazie a tutto il personale ospedaliero” - AntFra7 : I dati del covid-19 in Italia al 19 agosto 2020. Aumento sensibie dei contagi, anche a fronte di un aumento tamponi… - SilviaTwister : RT @lucarango88: ?? Dati #Italia #Coronavirus #19agosto Casi positivi +642 (25.278 +0,25%) Guariti +364 (204.506 +0,18%) Deceduti +7 (35.4… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid guariti

Sette nuovi casi di coronavirus in Abruzzo. Quattro riguardano giovani tra i 19 e i 28 anni. In aumento gli attualmente positivi, che sono sono 265. Dopo settimane cresce il numero delle persone in te ...Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute del 19 agosto, in Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 255.278. Le vittim ...