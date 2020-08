Covid alla Maddalena, bloccati in 450 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Patricia Tagliaferri Il caso in un resort, due tentano la fuga. Ieri altri 403 positivi e 5 decessi È cambiato l'identikit dei contagiati, che dopo due giorni in calo tornano a crescere e toccano quota 403 casi. Un nuovo balzo in avanti della curva epidemica in Italia, legato al maggior numero di tamponi fatti rispetto al weekend. Le statistiche dimostrano che ormai il Covid non riguarda più solo gli anziani, e nemmeno i sessantenni che erano stati i più colpiti nella fase intermedia della pandemia. Adesso l'età media degli infetti si è quasi dimezzata rispetto all'inizio della primavera, scendendo a 35 anni. Lo stiamo vedendo dai casi dei giovani che tornano positivi dai viaggi all'estero e di quelli che hanno trascorso le vacanze senza evitare assembramenti e dimenticando le mascherine. Sono loro, adesso, che spingono i ... Leggi su ilgiornale

