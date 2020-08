Covid, al Policlinico di Bari in due ore risposta al test. "Al via il laboratorio da 10mila tamponi al giorno" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il nuovo laboratorio in questa prima fase di rodaggio potrà esaminare 2mila tamponi al giorno, in autunno sarà a regime. "E' uno dei più randi in Italia, l'unico al Sud" Leggi su repubblica

Al Policlinico di Bari arriva una macchina in grado di processare i tamponi in poco più di 2 ore: circa mezz’ora tra le fasi di accettazione e predisposizione, 25 minuti per l’estrazione del campione ...

Coronavirus, oggi in Puglia 20 nuovi casi ma nessun decesso

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.882. "Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 4 nuovi casi di positività al virus Sars-Cov2. Per 3 di questi è stato necessario il ricovero presso ...

