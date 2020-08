Covid-19, nuovo caso ad Apollosa: l’annuncio del Comune (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoApollosa (Bn) – C’è un nuovo caso di Covid-19 ad Apollosa. Ad annunciarlo è stato il Comune attraverso il proprio account social precisando che il soggetto in questione è asintomatico entrato in contatto con il terzo caso risultato positivo nel paese sannita nelle scorse ore. “Si avvisa la cittadinanza che ci è stato comunicato che un altro nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di un familiare convivente asintomatico entrato in contatto con il terzo positivo. Ad oggi dunque, sono quattro i positivi sul territorio comunale. Quest’ultimo positivo non ha avuto alcun contatto con altri soggetti diversi da quali già sottoposti a ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, nuovo decreto per discoteche e mascherine: il prefetto convoca sindaci e comitato per la sicurezza Il Messaggero Coronavirus: 7 positivi nella Marche, uno anche in provincia di Ancona

1' di lettura Senigallia 19/08/2020 - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1640 tamponi: 996 nel percorso nuove diagnosi e 644 nel percorso guariti. I positivi sono 7 ...

Lo sciacquone dei bagni pubblici può diffondere il coronavirus

Perché indossare la mascherina in un bagno pubblico? Gli sciacquoni della toilette o di un orinatoio possono diffondere il coronavirus nell’aria. Lo afferma un nuovo studio condotto dai ricercatori ci ...

