Covid-19, migliaia di contagi in Italia a settembre: la previsione (Di mercoledì 19 agosto 2020) di un modello matematico che indica una media di 1.500 casi al giorno dal prossimo mese La situazione del coronavirus in Italia sta tornando a farsi preoccupante. Rispetto al resto d’Europa il nostro paese è ancora in vantaggio per numeri di contagi nelle ultime settimane, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Coronavirus, lo studio: fake news e teorie complottiste hanno causato migliaia di ricoveri - Marko_Morandi : RT @archbiss: @danielamartani Precisiamo che oggi il COVID si cura a casa. Il ricovero avviene in caso di intervento in ritardo. Riassumend… - viscardiphoto : @Luca36887236 @HuffPostItalia .. e della moltissima propaganda 'anti-mascherine','il Covid non esiste', 'E' tutto u… - SardoResiliente : In #Sardegna l’esplosione del #Covid è causata dall’ignavia della giunta leghista di #Solinas che non ha preso ness… - VienDalMare84 : RT @Sabina1956: Ma mi chiedo se tutti questi #italioti non potevano, solo per questa volta, rinunciare ai viaggi all'estero? La situazione… -