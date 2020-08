Covid-19 colpisce ancora l'As Roma. Antonio Mirante positivo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Antonio Mirante positivo al Covid e in isolamento, ma asintomatico. È lo stesso portiere della As Roma ad annunciarlo con un video su Instagram. “Sto bene, non ho alcun sintomo né febbre tosse, mi sento bene. Spero di guarire presto e iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni”.Ieri il club giallorosso aveva comunicato che due giocatori della rosa della primavera erano risultati positivi a un primo tampone per la rilevazione del Covid-19. “I due ragazzi, che si trovano in isolamento domiciliare, sono attualmente asintomatici e verranno sottoposti a un nuovo controllo nelle prossime ore” si leggeva nella nota della Roma, che aggiungeva che “le attività della squadra sono state al momento sospese ... Leggi su huffingtonpost

