Così nacque “Maradona è megli’e Pelè”: i suoi autori non hanno guadagnato niente (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sul Giornale la storia di Emilio Campassi, autore dell’inno a Maradona, «Maradona è megli’e Pelé». Nato a Napoli il 5 marzo 1940 è morto il 14 gennaio 1993 senza vedersi riconosciuti né gloria né soldi per la sua creazione. Tutto iniziò quando si diffuse la voce che Maradona, il giocatore più forte del mondo, voleva lasciare la Spagna per venire a Napoli. Emilio Campassi era un musicista appassionato del Napoli. “Che leggeva tutti i giornali, che amava la squadra come se fosse la musica”. Lavorava insieme a Bruno Lanza, che di calcio non si interessava affatto, ma che è stato autore di più di settecento canzoni, anche per Bocelli, Ranieri, Cocciante, Califano, Morandi e Dalla. Campassi andava a trovare Lanza ogni giorno, in piazza Carlo III, con i giornali sotto braccio. Un giorno si ... Leggi su ilnapolista

