“Così il 13 agosto eravamo già pronti per fare i tamponi”: come si gestisce il test rapido ai turisti nell’aeroporto Catullo di Verona (Di mercoledì 19 agosto 2020) Primo impegno: rispettare le norme anti-Covid per i passeggeri in rientro dai Paesi a rischio. Secondo: fornire in anticipo tutte le informazioni utili agli utenti. Terzo: effettuare i tamponi nel più breve tempo possibile. L’aeroporto Catullo di Villafranca, alle porte di Verona, è uno dei primi scali italiani che si è adeguato alla richiesta governativa di effettuare i controlli sui turisti in rientro dalle località oggetto di maggiore attenzione sul fronte della pandemia. “La comunicazione ci è arrivata il 12 agosto e noi già al mattino del 13 eravamo in grado di effettuare i controlli”, fanno sapere dall’ufficio stampa dello scalo. In effetti, ogni giorno atterrano a Verona 4-5 voli provenienti da Spagna, Malta, ... Leggi su ilfattoquotidiano

