Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 19 agosto (Di mercoledì 19 agosto 2020) I numeri coronavirus 19 agosto restituiscono un picco di nuovi contagi: sono ben 642 i nuovi positivi e, rispetto alla giornata di ieri, salgono anche i morti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7 decessi causati dal Covid. Le persone attualmente positive sono 15.360 mentre quei 7 morti portano il totale delle persone decedute da inizio pandemia a 35.412. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore ammontano a ben 71.095, dato che porta il totale dei test da inizio emergenza sanitaria a 7.713.154. Il totale dei casi in Italia da quando il conteggio è cominciato è pari a 255.278 persone colpite dal Covid. LEGGI ANCHE >>> cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei ... Leggi su giornalettismo

