"Così il Coronavirus è mutato" Perché è una buona notizia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Secondo gli scienziati il virus è diventato più vulnerabile anche agli anticorpi e non ha più lo stesso impatto letale di qualche mese fa Il Coronavirus è mutato? Se sì, in che misura? Sono queste le domande che assillano decine di scienziati in tutto il mondo da quando, l'11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha ufficializzato la pandemia. Oggi, a distanza di 8 mesi dal focolaio di Wuhan, nella Cina centrale, la risposta che tutti attendevano col fiato sospeso: "Sì, è cambiato ed è diventato meno letale", assicura Paul Tambyah, presidente della Società Internazionale di malattie infettive in ... Leggi su ilgiornale

team_world : ‘L’hai più sentito?’ ‘No, perché l’ho bloccato’ Cos’ha in serbo il futuro per Tessa e Hardin? Lo scopriremo al cin… - borghi_claudio : @LaPoliticaChe @fdragoni @LaVeritaWeb Beh se non ha ancora capito cos'ho contro il MES probabilmente vuol dire che… - LegaSalvini : Il coltello al collo e le minacce: così Mohamed Zin ha attaccato la guardia giurata. - StefaNiall_88 : RT @team_world: ‘L’hai più sentito?’ ‘No, perché l’ho bloccato’ Cos’ha in serbo il futuro per Tessa e Hardin? Lo scopriremo al cinema dal… - artbyanto15 : Ma cos’è questo schifo? #KimJongUn -

Ultime Notizie dalla rete : Così Coronavirus Cts, cos'è il Comitato Tecnico Scientifico e chi sono i componenti Sky Tg24 Netflix testa la funzione Shuffle Play: ecco cos’è

Netflix sta testando una nuova funzione per la riproduzione casuale dei contenuti (Shuffle Play), che potrebbe aiutare gli utenti a trovare qualcosa da guardare in caso di indecisione. Sulla base dell ...

Niente disco? La movida è al pub. "I divieti serali non ci fermeranno"

L’aria fresca accarezza i teli da mare stesi sui balconi degli hotel: non è tempo per loro. Non ora, mentre la sera diventa notte e l’abbronzatura si prende qualche ora di tregua. E allora che si fa?

Netflix sta testando una nuova funzione per la riproduzione casuale dei contenuti (Shuffle Play), che potrebbe aiutare gli utenti a trovare qualcosa da guardare in caso di indecisione. Sulla base dell ...L’aria fresca accarezza i teli da mare stesi sui balconi degli hotel: non è tempo per loro. Non ora, mentre la sera diventa notte e l’abbronzatura si prende qualche ora di tregua. E allora che si fa?