Così "Fellini degli spiriti" svela lo spirito del mago - (Di mercoledì 19 agosto 2020) Cinzia Romani Un documentario di Anselma Dell'Olio indaga il lato oscuro del regista, innamorato del mondo invisibile Non cominciava un film se, prima, non aveva consultato la cartomante di fiducia. Si sa che la gente di cinema è superstiziosa, ai limiti del grottesco, ma Federico Fellini, il mago di Rimini del quale ricorre il centenario della nascita, faceva sul serio. Egli aveva, cioè, un severo approccio olistico a quanto non è dato vedere e studiava con scrupolo ogni enigma, o qualsiasi avventura senza soluzione: i suo film, zeppi di figure femminili inspiegabili, lo dimostrano. E procedeva da visionario illuminato attraverso la propria esistenza, perché la magia, i poteri paranormali e le atmosfere soprannaturali lo avevano sempre attratto. Fino al punto di affrontare un viaggio, lui pantofolaio e pigrotto, ... Leggi su ilgiornale

borghi_claudio : @LaPoliticaChe @fdragoni @LaVeritaWeb Beh se non ha ancora capito cos'ho contro il MES probabilmente vuol dire che… - LegaSalvini : Il coltello al collo e le minacce: così Mohamed Zin ha attaccato la guardia giurata. - MetaErmal : @Annalea73660630 @MichelF50539060 Annalea, ma esattamente cos’è che ti affligge? ?? - GobboColpo : @TamaraZanoni @lamelaAmica Ti dice nulla la città di Gorgonzola? È citata pure dal Manzoni (questo almeno sai chi è… - riva_simone91 : ve_bo_ Veronica! #TopinaVeronicaBordonaro Guarda cos'ho trovato nella ricerca di Google!????????????Sei la protagonista A… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Fellini Formula 1, cos’è il patto della concordia firmato dalla Ferrari e perché è così importante Sport Fanpage Heartbreaker, un libro sorprendente

Siamo nel 1985. Cos’è il Distretto? Qualcosa di indefinibile tra comune e setta religiosa. Le donne vestono tutte uguali, la tuta da casa, la tuta da servizio, i capelli mossi, le tipiche spalline ...

La vita di Alberto, come l’aquila caduta in volo

Quindi decise di farsi operare, anche se ciò comportava il rischio di non parlare più o di finire su una sedia a rotelle". Cos’è successo poi? "L’intervento riuscì e, dieci mesi dopo, era già seduto ...

Siamo nel 1985. Cos’è il Distretto? Qualcosa di indefinibile tra comune e setta religiosa. Le donne vestono tutte uguali, la tuta da casa, la tuta da servizio, i capelli mossi, le tipiche spalline ...Quindi decise di farsi operare, anche se ciò comportava il rischio di non parlare più o di finire su una sedia a rotelle". Cos’è successo poi? "L’intervento riuscì e, dieci mesi dopo, era già seduto ...