Coronavirus, ventenne romana ricoverata allo Spallanzani con la polmonite: era tornata dalla Sardegna (Di mercoledì 19 agosto 2020) Una v entenne romana è stata ricoverata allo Spallanzani per il Coronavirus. Si allarga il focolaio delle persone risultate positive dopo la vacanza in Sardegna. La maggior parte provenienti da Roma ... Leggi su leggo

LaStampa : Sono più di venti i giovani rientrati dalla Sardegna nella Capitale e risultati positivi ai test. In isolamento anc… - messveneto : Coronavirus, focolaio a Porto Cervo: ricoverata a Roma una ventenne - GiovRss : RT @rep_roma: Coronavirus Lazio, ventenne tornata da Porto Cervo ricoverata allo Spallanzani. Due positivi a festa in discoteca ad Anguilla… - rep_roma : Coronavirus Lazio, ventenne tornata da Porto Cervo ricoverata allo Spallanzani. Due positivi a festa in discoteca a… - francypar71 : #Napoli Coronavirus a Ercolano, tornano i contagi: positiva una ventenne -