Coronavirus, Vaia: “In primavera la formula farmacologica commerciabile del vaccino tutto italiano” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Contiamo di avere in primavera la formula farmacologica commerciabile del vaccino tutto italiano“, in riferimento al quale l’Istituto Spallanzani di Roma sta per cominciare i test di Fase 1 sulla sicurezza: lo ha reso noto Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, ospite a “Omnibus” su La7. “Noi andremo probabilmente nei Paesi latinoamericani, pensiamo a Brasile e Messico, dove purtroppo vi sono tanti malati, per la fase 2 e 3“. “Lunedì mattina, il 24 agosto, somministreremo la prima dose di vaccino a un nostro concittadino, e il 26 proseguiremo con altre due dosi. La prima fase è quella della sicurezza e ... Leggi su meteoweb.eu

