Coronavirus, un caso scuote la Roma: dopo i due della Primavera, positivo anche il portiere della prima squadra Antonio Mirante (Di mercoledì 19 agosto 2020) dopo la notizia dei due giovani della Roma primavera, questa volta è un componente della prima squadra a essere stato contagiato dal Coronavirus. Risultato positivo al tampone per certificare l’infezione in una delle visite di controllo verrà ora sottoposto a un ulteriore esame. Così come accaduto nel caso dei due giocatori della primavera, anche il nuovo caso della prima squadra sarebbe stato infettato in Sardegna. Il giocatore positivo è il ... Leggi su open.online

La7tv : #omnibus @massimobitonci (Lega) contro la chiusura delle #discoteche: 'I contagi provengono dall'estero, emblematic… - repubblica : Diventa un caso la festa in piscina a Wuhan: tutti ammassati e nessuna mascherina - Agenzia_Ansa : #Covid, il ritorno in classe Cts: sì alla mascherina a scuola. Miozzo: 'Se c'è un positivo si valuta caso per caso'… - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Coronavirus, a #Prato un nuovo positivo legato al caso Seven Apples - mister_ricci : #UltimOra Antonio #Mirante, portiere della #Roma, ha annunciato la positività al #COVID19. È il primo caso di posi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caso Coronavirus, tra gli ultimi positivi tanti under 20. Il caso del tennista Il Messaggero Cybersecurity, il vaccino per il Covid-19 è la nuova “esca” degli hacker

Email con oggetto il vaccino per il coronavirus per attirare gli utenti meno attenti e fargli installare file malevoli sul proprio dispositivo. Ecco la nuova campagna di phishing che, secondo i ricerc ...

Coronavirus. De Luca: “Tamponi a Capodichino per chi arriva dall'estero”

E' l'annuncio di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che ha fornito nuove indicazioni nell'ambito della prevenzione della diffusione del Coronavirus ... tempestivamente i possibili ...

