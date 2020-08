Coronavirus, tre giocatori del Cagliari positivi: ritiro rimandato. Atleti in isolamento domiciliare (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Coronavirus non molla la presa sullo sport e torna a impensierire la Serie A, proprio in concomitanza con la ripresa delle attività in vista della prossima stagione. Le positività di due giocatori della Primavera della Roma e dell’attaccante del Cagliari Kiril Despodov, riscontrate nei giorni scorsi, non sono rimaste isolate. Proprio la situazione in terra sarda, meta delle vacanze di numerosi calciatori e zona alle prese con diversi focolai, è quella che desta maggiori preoccupazioni. Dopo Despodov, in quarantena in Bulgaria dove il giocatore sta trascorrendo le vacanze, altri tre calciatori del club sardo sono risultati positivi. Si tratta di Filip Bradaric (nella foto), Luca Ceppitelli e Alberto Cerri, tutti attualmente in isolamento ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dopo quella di Despodov, secondo quanto riportato da UnioneSarda.it, almeno altri tre calciatori sarebbero risultati positivi al Coronavirus dopo i tamponi effettuati ad Assemini tra lunedì e ieri.

