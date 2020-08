Coronavirus: test sierologico al personale della scuola in Toscana. Prenotazioni dal 20 agosto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Al via da giovedì 20 agosto, in Toscana, le attività per lo screening sierologico preventivo del personale docente e non docente, in previsione dell'apertura del prossimo anno scolastico. Come da indirizzi operativi forniti dal Ministero della Salute, tramite apposita circolare del 7 agosto scorso, lo screening è rivolto al personale docente e non docente Leggi su firenzepost

