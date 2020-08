Coronavirus: test rapido per 10.000 insegnanti e personale non docente (Di mercoledì 19 agosto 2020) Scuola: a settembre 270 classi in più, la Provincia assume nuovi insegnanti 17 July 2020 Tamponi per chi torna dalle vacanze: già 2.500 prenotati, c'è anche il numero verde 18 August 2020 Coronavirus: ... Leggi su trentotoday

Agenzia_Ansa : Va in #disco ma poi risulta #positiva, #tampone per 200 persone. Ragazza fa test dopo Malta ma non attende esito e… - petergomezblog : Test in aeroporto, come funziona a Fiumicino e perché negli scali lombardi ancora non si fanno: pochi spazi e ritar… - repubblica : Più di una settimana per il test coronavirus a Milano: ma dai privati si fa in due giorni - Trentin0 : Coronavirus, in Trentino 2 positivi su oltre 2 mila tamponi. Uno era appena rientrato da una vacanza all'estero. Tr… - MartaGalluzzi : Coronavirus. Test per chi arriva in Puglia da Spagna, Grecia e Croazia. -