Coronavirus: Tar Lazio respinge ricorso gestori su chiusura discoteche (Di mercoledì 19 agosto 2020) Secondo quanto si apprende in questi minuti, in merito alla nota vicenda, legata al covid-19, in virtù della quale era stato sancito, nel territorio del Lazio la chiusura delle discoteche, è arrivata la risposta del Tar del Lazio. Per appunto, emerge che nella vicenda dello stop alle discoteche, per fronteggiare i rischi di contagi da Coronavirus, Tar Lazio ha respinto l ricorso gestori su chiusura discoteche. SEGUONO AGGIORNAMENTI. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

