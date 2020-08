Coronavirus – Svelati i nomi dei giocatori del Cagliari positivi al Covid-19 (Di giovedì 20 agosto 2020) Tre nuovi casi di positività al Coronavirus nel Cagliari. La squadra rossoblù ha svelato solo in serata i nomi dei giocatori che sono risultati positivi al Covid-19: il centrocampista croato Filip Bradaric, il capitano Luca Ceppitelli ed il centravanti Alberto Cerri. I tre giocatori sono adesso in isolamento, mentre è stata disposta la quarantena per altri due colleghi che erano stati in contatto con loro negli ultimi giorni. Rimandato il ritiro in programma per la prossima settimana.L'articolo Coronavirus – Svelati i nomi dei giocatori del Cagliari positivi al Covid-19 SPORTFAIR. Leggi su sportfair

zazoomblog : Cagliari svelati i tre giocatori positivi al Coronavirus. Il club: “Sono in isolamento” - #Cagliari #svelati… - ItaSportPress : Cagliari, svelati i tre giocatori positivi al Coronavirus. Il club: 'Sono in isolamento' - - spaziocalcio : #Cagliari, tre giocatori positivi al #Coronavirus: svelati i nomi. Rinviato il ritiro - infoitsalute : Coronavirus, il vaccino di Vladimir Putin? Tutti i segreti (svelati) -