Coronavirus, sta aumentando la carica virale. Il virologo Broccolo e l’infettivologo Galli: “È il segnale di molte nuove infezioni” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo alcuni giorni in cui il numero dei pazienti affetti da Covid 19 ricoverati è lievemente aumentato arriva la notizia che è in aumento la carica virale, ossia il numero delle copie di materiale genetico del nuovo Coronavirus presenti in un millilitro di materiale biologico prelevato con il tampone. Un fenomeno che secondo gli esperti potrebbe essere la spia dell’emergere di nuove infezioni. Se tra fine luglio e i primi di agosto la carica virale era inferiore a 10.000, attualmente si rilevano casi di oltre un milione come fa sapere il virologo Francesco Broccolo, dell’Università Milano Bicocca e direttore del laboratorio Cerba di Milano. Broccolo ha aggiunto che “circa la metà dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

