Coronavirus: Spagna, 3.715 nuovi casi in 24 ore (Di mercoledì 19 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 19 AGO - Il ministero spagnolo della Sanità indica 3.715 nuovi casi di Coronavirus diagnosticati nelle ultime 24 ore. Un numero così alto di nuovi contagi non lo si registrava dalla fine ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spagna Coronavirus, è boom di casi in Spagna. Nuovi contagi in Germania Il Messaggero Stabile il numero dei contagi a Modica

Sono 10 attualmente i soggetti positivi al Coronavirus a Modica. Tra di loro 4 persone provenienti dalla casa di riposo focolaio (una operatrice e tre anziani ospiti), una donna proveniente dai Caraib ...

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Il ministero spagnolo della Sanità indica 3.715 nuovi casi di coronavirus diagnosticati nelle ultime 24 ore. Un numero così alto di nuovi contagi non lo si registrava dalla fin ...

