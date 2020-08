Coronavirus, secondo alcuni medici non si dovrebbe tornare subito al cinema (Di mercoledì 19 agosto 2020) Mentre negli Stati Uniti si contano ancora migliaia di casi di Coronavirus, alcuni medici hanno spiegato perché tornare al cinema sia ancora altamente sconsigliato. Due medici esperti hanno raccontato i rischi che si presenterebbero tornando al cinema quando il pericolo Coronavirus non è affatto debellato, spiegando anche le problematiche con cui i gestori delle sale si troverebbero a fare i conti. Quando sono ormai trascorsi sei mesi da quando la pandemia globale ha iniziato a diffondersi nel mondo, l'emergenza sanitaria sembra tutt'altro che finita e a risentirne sono soprattutto quei settori che da febbraio in poi non hanno ancora avuto modo di ripartire, neanche attrezzandosi per rispettare tutte le norme di sicurezza. A tal proposito, ... Leggi su movieplayer

giornalettismo : Secondo #Salvini e #Meloni, il problema non sono le #discoteche, ma i #migranti che sbarcano. Locatelli del… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Primi contagi a scuola a Berlino, alcuni istituti richiudono, L'anno scolastico partito da 4 giorni.In… - SkyTG24 : Secondo quanto prevede l'ordinanza firmata oggi, dalle 18 alle 6 del mattino sarà disposto l'obbligo di #mascherine… - mspiccia : RT @lucaviscardi: Un messaggio ai negazionisti. Da ieri sono ufficialmente guarito dal covid 19 e tutto ciò che il virus ha portato con sé.… - lucaviscardi : Un messaggio ai negazionisti. Da ieri sono ufficialmente guarito dal covid 19 e tutto ciò che il virus ha portato c… -