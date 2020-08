Coronavirus, Sardegna: 21 positivi all’interno del resort (Di mercoledì 19 agosto 2020) In Sardegna, sull’isola di Santo Stefano nell’arcipelago del La Maddalena un gruppo di 475 turisti è in quarantena all’interno di un resort. I primi tamponi hanno segnalato la positività di 21 persone. In Sardegna, sull’isola di Santo Stefano nell’arcipelago del La Maddalena un gruppo di 475 turisti è in quarantena all’interno di un resort. Le … L'articolo Coronavirus, Sardegna: 21 positivi all’interno del resort proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

