Coronavirus, Papa Francesco: 'Il vaccino non sia privilegio dei ricchi' (Di mercoledì 19 agosto 2020) 'Sarebbe triste se nel distribuire il vaccino anti-Covid si desse la priorità ai più ricchi'. E' quanto afferma Papa Francesco durante l'udienza generale, aggiungendo: 'Sarebbe triste se questo ... Leggi su tgcom24.mediaset

vaticannews_it : #18agosto #Nelmondo @Zambia Governo stanzia fondo di emergenza, plauso dei @Gesuiti #FILIPPINE Uccisa attivista cat… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Papa Francesco: 'Il vaccino non sia privilegio dei ricchi' #Coronavirus - vaticannews_it : #19agosto Il direttore generale dell'Oms mette in guardia la comunità internazionale dallo sfruttamento a fini comm… - ottovanz : RT @vaticannews_it: #19agosto Il direttore generale dell'Oms mette in guardia la comunità internazionale dallo sfruttamento a fini commerci… - CarmeloCasale : RT @nzingaretti: Da Papa Francesco un importante appello per un vaccino che sia un bene comune, non privilegio di pochi. Indica la strada i… -