Coronavirus, oggi 7 morti e 642 nuovi casi: nuovo record dal 23 maggio, ma c’è un boom di oltre 71 mila tamponi. Il 94% degli attualmente positivi è asintomatico [DATI] (Di mercoledì 19 agosto 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 7 morti, 364 guariti e 642 nuovi casi (il dato più alto dal 23 maggio scorso) su ben 71.095 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,90% dei test processati. oggi abbiamo avuto nuovi casi positivi in tutte le Regioni Italiane: quelle con il più alto numero di nuovi casi sono: Lombardia (91), Emilia Romagna (76), Lazio (75), Veneto (59), Campania (56), Sicilia (45) e Piemonte (42). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 255.278 casi totali 35.412 ... Leggi su meteoweb.eu

NicolaPorro : Come nel 2011 l’operazione di creazione del panico è avvenuta attraverso lo #spread, oggi il giochino si ripete con… - Corriere : La generazione dei cinquantenni è più green dei nonni di oggi e meno green dei propri figli. È una generazione cern… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Antonio Mirante positivo al test Covid-19 Lo rende noto lo stesso portiere su Instagram ?… - Gazzetta_it : #Coronavirus: il bollettino di oggi - MondoNapoli : Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: i dati di oggi 19 agosto - -