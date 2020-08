Coronavirus: nuovo picco di contagi in Germania e Spagna (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il ministero spagnolo della Sanità conta 5.114 nuovi contagi da Coronavirus, di cui 2.128 diagnosticati nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano stati 1.833. Lo riferisce l'agenzia Efe. Torna a salire il numero di nuove infezioni in Germania con 1390 casi nella giornata di ieri, riporta il Robert Koch Institut Leggi su firenzepost

NicolaPorro : Come nel 2011 l’operazione di creazione del panico è avvenuta attraverso lo #spread, oggi il giochino si ripete con… - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo picco in Germania con 1390 casi. A Seul chiese in lockdown dopo maxi contagio per raduno e marci… - Agenzia_Ansa : In #Germania nuovo picco con 1390 #casi di #Covid. Baviera, Nordreno-Westfalia, Assia e Berlino le aree più colpite… - evrardo_orsini : RT @CesareSacchetti: Ed ecco il nuovo 'studio' che asserisce che il virus vive nell'aria. Il virus ormai è una persona. Esce solo di sera.… - cardellino95 : RT @CesareSacchetti: Ed ecco il nuovo 'studio' che asserisce che il virus vive nell'aria. Il virus ormai è una persona. Esce solo di sera.… -