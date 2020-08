Coronavirus, nuovo caso in Serie A. Mirante: “sono positivo e in isolamento” [VIDEO] (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si è verificato un nuovo caso di Coronavirus nel campionato di Serie A, si tratta del portiere della Roma, Mirante. La conferma è arrivata direttamente dallo stesso estremo difensore, attraverso un VIDEO pubblicato sui social. “Sono purtroppo risultato positivo. Sto bene, non ho alcun sintomo, né tosse né febbre. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riprendere prima possibile la preparazione con i miei compagni”. La Roma continuerà a fare i tamponi ai giocatori rientrati dai prestiti e che oggi sono tornati ad allenarsi, poi sarà il turno di tutti gli altri ragazzi, anche delle categorie inferiori. Anche l’ultimo acquisto Pedro, dovrà ripetere il test. In basso il ... Leggi su calcioweb.eu

Corriere : Ilaria Capua: «Il coronavirus ha cambiato tutto. Serve un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente» - NicolaPorro : Come nel 2011 l’operazione di creazione del panico è avvenuta attraverso lo #spread, oggi il giochino si ripete con… - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo picco in Germania con 1390 casi. A Seul chiese in lockdown dopo maxi contagio per raduno e marci… - Barbaga3Gaetano : RT @infocamere: ?? Dai minimi di marzo il listino statunitense ha guadagnato oltre il 50% ??? #WallStreet cancella il #coronavirus : l'S&P 50… - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Coronavirus, a #Prato un nuovo positivo legato al caso Seven Apples -