Coronavirus – Nuovi casi nel calcio italiano: positivi tre giocatori del Cagliari (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Coronavirus non risparmia proprio nessuno e, dopo l’annuncio sui social di Antonio Mirante, che ha svelato di essere positivo al Covid-19, arrivano importanti novità dal Cagliari. Tre giocatori della squadra sarda sono risultati positivi e la società ha deciso di annullare il ritiro in programma da domani al 23 ad Aritzo.L'articolo Coronavirus – Nuovi casi nel calcio italiano: positivi tre giocatori del Cagliari SPORTFAIR. Leggi su sportfair

RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento: 21 nuovi casi positivi, di cui 13 asintomatici da screening regionali e 7 collegati… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: crescono i nuovi contagi, ma anche tamponi: 403 positivi. Le vittime sono 5. Veneto e Lombardia testa… - Tg3web : Torna a salire il numero dei nuovi contagi da coronavirus, anche perché si sono fatti ventimila tamponi in più. Pre… - Filo2385Filippo : RT @Agenzia_Italia: Casi ancora in aumento: oggi 642 nuovi contagi e 7 decessi - gb46290720 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 agosto: 642 nuovi casi e 7 morti nelle ultime 24 ore -