Coronavirus, nuovi casi in aumento: 642 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Più tamponi e più contagi accertati. Sono in deciso aumento i nuovi casi di Coronavirus in Italia: sono 642, dai 403 di ieri, secondo i dati diffusi oggi 19 agosto 2020 dal ministero della Salute. Il totale dei contagi da inizio epidemia, compresi deceduti e guariti, si porta così a 255.278 unità. Il bollettino odierno riferisce di 7 nuovi decessi di pazienti Covid positivi nelle ultime 24 ore, dai 4 di ieri, per un totale di 35.412 morti da inizio crisi sanitaria. Sardegna, 470 persone in quarantena alla Maddalena: 21 positivi su 300 test La quarantena per tutte le persone presenti nella struttura, turisti e dipendenti, è scattata lunedì 17 agosto. Rispetto a ieri ci sono 271 attualmente positivi in ... Leggi su blogo

