Coronavirus nel Lazio, test negli aeroporti: ecco come sono andati (Di mercoledì 19 agosto 2020) Per quanto riguarda i test sierologici all’interno degli aeroporti, l’Unità di Crisi della Regione Lazio rende noto che ieri sono stati individuati 31 casi positivi: 19 all’aeroporto di Fiumicino e 12 all’aeroporto di Ciampino. Aggiunge inoltre che la metà dei test è stata eseguita su viaggiatori tra i 18 e i 34 anni e che dei 31 positivi circa il 50% risiede nel Lazio, gli altri sono residenti in Toscana, Puglia, Liguria, Abruzzo e in altri Paesi UE. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 43 le persone positive. ecco la mappa aggiornata Comune per Comune su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

